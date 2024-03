Per la trentesima giornata di campionato di La Liga spagnola, la squadra capolista, il Real Madrid, ospita L’Atletico Bilbao, domenica 31 marzo 2024, alle ore 21. Real Madrid-Atletico Bilbao, scommesse, pronostico e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Real Madrid, allenata dal tecnico italiano, Carlo Ancelotti, è in testa alla Liga spagnola di calcio con 72 punti, 8 di vantaggio sul Barcellona secondo. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 11 punti, con 3 vittorie e 2 pareggi.

L’Atletico Bilbao, arriva nella capitale, al quarto posto in classifica e in piena corsa per un posto in Champions League la prossima stagione. Nelle ultime 3 partite giocate, sono arrivi un pareggio e due vittoria, l’ultima in casa per 2 a 0 contro l’Alaves.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Bilbao

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Athletic Bilbao (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Sancet, Vesga; N. Williams, I. Williams, Berenguer.

Dove vederla in TV

Real Madrid – Atletico Bilbao, sarà trasmessa in diretta su Dazn, domenica 31 Marzo dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questo match di La Liga

La favorita per la vittoria è il Real Madrid che troviamo a quota 1.53 su Snai e a quota 1.54 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.30, mentre la vittoria dell’Atletico Bilbao, viene data in lavagna a quota 6.00.

Pronostico Real Madrid-Atletico Bilbao

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo comunque il Real Madrid favorito alla lunga. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI che troviamo a quota 1.80 su Betway e su Admiralbet