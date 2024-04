L’anticipo della trentaduesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La liga, è in programma venerdì 19 aprile 2024, alle ore 21 e vede scendere in campo i padoni di casa dell’Atletico Bilbao e la squadra ospite del Granada. Pronostico Atletico Bilbao-Granada di Liga del 19/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dell’Atletico di Bilbao, arriva a questo match casalingo di La Liga, al quinto posto in classifica con 57 punti, a meno 4 punti dall’Atletico Madrid, e in corso per un posto in Europa la prossima stagione.

Discorso opposto per il Granada, che ha ormai un piede nel campionato cadetto la prossima stagione. I ragazzi allenati da Josè Ramon, sono infatti penultimi in classifica con 17 punti, distanti ben 11 punti dalla zona salvezza.

Le probabili formazioni di Atletico Bilbao-Granada

Athletic Bilbao: Unai Simón, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Daniel Vivian, Óscar de Marcos, Beñat Prados, Mikel Vesga, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

Granada: Augusto Batalla, Bruno Méndez, Miguel Angel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Gerard Gumbau, Sergio Ruiz, Facundo Pellistri, Myrto Uzuni, Kamil Jozwiak, Lucas Boye.

Dove vederla in TV

Atletico Bilbao – Granada, sarà trasmessa in diretta venerdi 19 aprile su Dazn alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Bilbao-Granada

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Atletico Bilbao che troviamo a quota 1.25 su Sisal e Betflag, il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.50, mentre la vittoria del Granada viene data in lavagna a quota 11.00 su Betway e su Netbet

Pronostico Atletico Bilbao-Granada di Liga

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo l’Atletico favorito, decidiamo di prenderci il parziale finale 1/1 che troviamo a quota 1.70 su Admiralbet e su Netbet

