Il posticipo della trentacinquesima giornata di calcio in Liga spagnola vede scendere in campo la squadra di casa il Barcellona e la formazione ospite della Real Sociedad. Pronostico Barcellona-Real Sociedad di Liga spagnola del 13/05/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

I padroni di casa del Barcellona, arrivano a questa partita casalinga di Liga, terzi in classifica con 73 punti e già certi di un posto nella prossima Champions League. La squadra catalana, è reduce dalla sconfitta 4 a 2 nel derby contro il Girona.

La Real Sociedad, allenata dal tecnico Imanol Alguacil, è settima in classifica e in corsa con il Betis, per un posto nella prossima Europa League. Nelle ultime 5 giornate di campionato giocate, sono arrivati 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta subita in casa contro il Real Madrid.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, I. Martinez, J.Cancelo; Gundogan, Christensen, S. Roberto; Yamal, Lewandowski, J.Felix. All. Xavi

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Traore, Le Normand, Pacheco, J. Galan; Kubo, Merino, Turrientes, Becker; Oyarzabal, A. Silva. All. Imanol

Dove vederla in TV

Barcellona – Real Sociedad, sarà trasmessa in diretta su Dazn Lunedì 13 Maggio dalle ore 21.00.

Pronostico Barcellona-Real Sociedad di Liga spagnola

Ci aspettiamo una gara molto aperta, dove ci aspettiamo un goal almeno da entrambe le parti.Il nostro pronostico è GOAL SI a quota 1.75 su Betway e Betflag

Quote scommesse per Barcellona-Real Sociedad