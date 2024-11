Per la tredicesima giornata di calcio in Liga spagnola, venerdì 08 novembre 2024, alle ore 21, il Rayo Vallecano, ospita allo stadio Teresa Rivero di Madrid, la squadra ospite del Las Palmas. Pronostico Vallecano-Las Palmas di Liga del 08/11/2024.

Lo stato di forma delle due squadre di Liga

La formazione di casa del Vallecano, arriva a questa partita interna di Liga, in nona posizione in classifica con 16 punti a pari merito con il Celta Vigo. La squadra di un quartiere di Madrid, arriva a questa partita, dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno giocato, 1 a 0 all’Alaves.

Il Las Palmas, arriva a Madrid, al terzultimo posto in classifica con soli 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. La formazione delle Gran Canarie, ha perso l’ultimo incontro giocato contro l’Atletico Madrid per 2 a 0, che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive, ottenute contro Valencia e Girona.

Probabili Formazioni Rayo Vallecano-Las Palmas di La Liga

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarria; De Frutos, Valentin, Gumbau, A Garcia; Palazon, Camello. Allenatore: Perez.

Las Palmas: Horkas; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; K Rodriguez, Essugo, Campana; Sandro, F Silva, Moleiro. Allenatore: Martinez

Le quote offerte dai bookmaker per Vallecano-Las Palmas

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Liga, valido per la tredicesima giornata di campionato, vede favorita la vittoria interna del Vallecano contro il Las Palmas.

La vittoria interna del Vallecano, è offerta a quota 1.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Las Palmas, si gioca a quota 4.50.

Pronostico Vallecano-Las Palmas del 08/11/2024

Il Vallecano arriva dalla vittoria contro l’Alaves, il Las Palmas dopo due vittorie consecutive che gli anno permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica, ha perso contro l’Atletico Madrid.

Risultato Esatto Rayo Vallecano-Las Palmas

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di Liga, in programma venerdì 8 novembre 2024, tra Rayo Vallecano e Las Palmas è il seguente: