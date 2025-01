Per la diciassettesima giornata del campionato di calcio francese, di Ligue 1, venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 21, allo stadio de l’Abbé-Deschamps è in programma il match, tra i padroni di casa dell’Auxerre, opposti al Lilla. Auxerre-Lilla, pronostico, formazioni, quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre in Ligue 1

I padroni di casa dell’Auxerre, arrivano a questa partita casalinga di Ligue 1, valida per la diciassettesima giornata, nona in classifica con 21 punti, con 6 punti di vantaggio sulla zona salvezza, per non retrocedere in Ligue 2.

Nelle ultime 4 partite di campionato giocate, sono arrivati solo 2 punti, con 2 pareggi e due sconfitte subite in trasferta contro Tolosa e Strasburgo.

La formazione ospite del Lilla, di punti in classifica ne ha conquistati 28, ed è al quarto posto in classifica di Ligue 1, a pari merito con il Lione, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

La squadra dell’Alta Francia, arriva a questa partita, dopo il pareggio interno, 1 a 1 contro il Nantes, che ha lasciato l’amaro in bocca al Lilla.

Probabili Formazioni Auxerre-Lilla di Ligue 1

Auxerre (3-4-2-1): Léon; Osho, Jubal, Akpa; Joly, Owusu, Danois, Mensah; Perrin, Onaiwu; Sinayoko. Allenatore: Pélissier.

Lilla (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Jonathan David. Allenatore: Génésio.

Dove vedere la partita tra Auxerre-Lilla

La partita di Ligue 1 francese di calcio, in programma venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 21, tra i padroni di casa del Auxerre e la squadra ospite del Lilla, non verrà trasmessa in Italia, perchè nessuna televisione italiana, ha acquistato i diritti del campionato francese.

Le quote offerte dai bookmaker per Auxerre-Lilla del 09/01/2025

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Ligue 1 francese, valido per la diciassettesima giornata di campionato, vede favorita la vittoria esterna del Lilla, in questo match contro l’Auxerre.

La vittoria interna dell’Auxerre, è offerta a quota 4.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Monaco, si gioca a quota 1.80.

Pronostico Auxerre-Lilla di Ligue 1

Partita che profuma di pareggio, questa tra i padroni di casa dell’Auxerre e la squadra ospite del Lilla. La squadra di casa, viene da due pareggi interni, il Lilla ha pareggiato già 7 volte su 16 partite giocate.

Pronostico: Pareggio a quota 3.65 su Snai

Scommessa Speciale: GOL SI a quota 1.65 su Eurobet

Risultato Esatto Auxerre-Lilla di Ligue 1

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Ligue 1 francese, tra Auxerre-Lilla è il seguente:1-1/0-0