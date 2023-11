La tredicesima giornata di Premier League comincia subito con il big match tra il Manchester City ed il Liverpool, prima contro seconda in classifica. Pronostico Manchester City-Liverpool, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Manchester City si presenta a questa sfida dopo il rocambolesco 4-4 contro il Chelsea di due settimane fa, che interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive in Premier League.

In classifica, la squadra di Pep Guardiola, ha un punto di vantaggio rispetto ai rivali di questa giornata e l’Arsenal. Sfida nella sfida tra i primi due in classifica capocannonieri: Erling Haaland con 13 gol e Mohamed Salah a 10.

Il Liverpool è tornato ad alti livelli, dopo la passata stagione deludente. Il campionato solo una sconfitta, in casa del Tottenham per 2-1, mentre ad Anfield Road il percorso finora è stato netto (6 vittorie in altrettanti incontri).

I reds possono vantare la migliore difesa in Premier League, in coabitazione con l’Arsenal (10 gol subiti).

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Manchester City (4-1-4-1): Ortega; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Grealish, Doku; Haaland.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz.

Nonostante la distorsione alla caviglia subita in nazionale, Erling Haaland sarà dell’incontro. Chi non ci sarà per Pep Guardiola sarà il portiere titolare Ederson. In dubbio Nathan Aké e Matheus Nunes.

Al contrario Jurgen Klopp può sorridere perchè ritrova un paio di giocatori reduci da infortunio. In difesa, a sinistra, dovrebbe agire Joe Gomez al posto dell’infortunato Andrew Robertson.

Dove vederla in TV

Manchester City-Liverpool sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 25 novembre dalle ore 13:30.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester City-Liverpool

Le quote dei bookmakers per il seguente incontro, prevedono favorita la vittoria dei padroni di casa del Manchester City, offerta a quota 1.76 su Marathonbet e a quota 1.72 su AdmiralBet.

Il pareggio bancato a quota 4.40, sia su Marathonbet che su Unibet. Vittoria esterna del Liverpool, pagata a quota 4.60.

Pronostico Manchester City-Liverpool di Premier League

Pronostico per questa partita di Premier League

Ci sembrano troppo sbilanciate le quote sul Manchester City, che rimane comunque favorito per l’incontro. La quota è bassa, ma tutto lascia pensare ad una partita da “Premier League” giocata a ritmi elevatissimi da entrambe le parti e le assenze in difesa per i padroni di casa possono pesare.

Pronostici: Gol SI a quota 1.53 su Sisal e a quota 1.52 su Unibet

Pronostico Special per Manchester City-Liverpool

Mohamed Salah sembra essere tornato ad suoi migliori livelli e potrebbe far soffrire il Manchester City dalle sue parti. Over 1.5 tiri in porta a 4.50 ci sembra una bella giocata.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 3-2