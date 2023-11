Le squadre arrivano, a questa insolita partita di sabato sera, dopo l’impegno in Champions League dove hanno entrambe pareggiato, rimandando il discorso qualificazione all’ultimo turno. Newcastle-Manchester United di Premier League, pronostico, scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Solo un punto di distanza tra il Newcastle ed i rivali di giornata. Potrebbe sembrare uno spareggio tra le squadre che inseguono le prime 5 in classifica.

I bianconeri proveranno a far valere la legge del St.James Park dove in Premier League hanno un ruolino di 6 vittorie in 7 partite disputate, con l’unica sconfitta contro il Liverpool ad inizio stagione.

Il Manchester United continua con i suoi alti e bassi di stagione, confermati nell’ultimo impegno in Turchia contro il Galatasaray, dove i Red Devils in vantaggio prima 2-0 e poi 3-1 hanno chiuso in pareggio per 3-3.

In campionato, il ruolino in trasferta recita 4 vittorie consecutive, dopo le prime due sconfitte, dimostrazione che la giovane squadra di Erik Ten Hag soffra la pressione quando è in scena all’Old Trafford.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester United

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial.

Dove vederla in TV

Newcastle-Manchester United sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 2 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Newcastle-Manchester United

Favoriti i magpies per i bookmaker, pagati vincenti a quota 1.98 Marathonbet e 1.95 Sisal. Il pareggio è offerto a quota 3.86 AdmiralBet e 3.80 Unibet. La vittoria del Manchester United bancata a quota 3.90.

Pronostico per questa partita di Premier League

Il Newcastle non ha mai pareggiato in casa ed il Manchester United non ha mai pareggiato in trasferta finora in Premier League. Entrambe arrivano da un pareggio in Champions League. Basta questo? Sicuramente no, ma è una partita che tra statistica e premesse può dare vita a questo esito.

Pronostico: X

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1