Nel pomeriggio di questa prima domenica di dicembre, allo Stamford Bridge, si affrontano Chelsea e Brighton due squadre alla ricerca di un posto al sole in classifica. Chelsea-Brighton, pronostico, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I blues stanno vivendo una stagione di transizione, come ci si aspettava. L’arrivo di Mauricio Pochettino ha dato un po’ di stabilità in più, rispetto alle recenti stagioni.

Gli alti e bassi sono rimasti, come dimostrano gli ultimi risultati, che vedono pareggiare 4-4 con il Manchester City e poi perdere nettamente contro il Newcastle 4-1 nell’ultima giornata.

Il Brighton viene dall’impegno europeo, che ha visto la squadra di Roberto De Zerbi qualificarsi al turno successivo di Europa League con una gara di anticipo.

In Premier League, i seagulls, sono a 4 punti di distanza dalla quinta piazza che significa Europa, occupata al momento dal Tottenham. Hanno ottenuto 10 dei 22 punti in trasferta e l’ultima sconfitta risale al 21 ottobre contro il Manchester City.

Le probabili formazioni di Chelsea-Brighton

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, T. Silva, Badiashile, Cucurella; Ugochukwu, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

Brighton (4-2-3-1): Verburggen; Hinshelwood, Igor, Dunk, Veltman; Gilmour, Gross; Adingra, Ferguson, Mitoma; Joao Pedro.

Dove vederla in TV

Chelsea-Brighton sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 3 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Chelsea-Brighton

Favorito il Chelsea per la vittoria in questa sfida a 1.72 Marathonbet e 1.71 Unibet. Il pareggio a 4.30 Unibet e 4.20 Marathonbet. La vittoria Brighton è inserita in lavagna a quota 4.50.

Pronostico per questa partita di Premier League

Non riusciamo a sbilanciarci sull’esito. Il Brighton potrebbe accusare l’impegno europeo, ma la quota del Chelsea non invoglia a giocare a loro favore. Siamo d’accordo invece con l’offerta sugli esiti dei goal, ipotizzando una partita ricca di reti.

Pronostici: Over 1.5 primo tempo a quota 2.24 AdmiralBet, e a quota 2.20 Sisal

Pronostico Special di Chelsea-Brighton

Dovrebbe partire titolare. Se così sarà, Joao Pedro Gol o assist a 3.40 in questa partita ha molto valore, su Sisal. E’ il rigorista della squadra, attaccante che non ci pensa molto a tirare in porta ed all’occorrenza sa essere di appoggio per i compagni.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 1-2