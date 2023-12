Sfida tra le due delusioni di questo inizio stagione in Premier League. Il Manchester United, non sta riuscendo a dare continuità ai progressi della passata stagione in tutte le competizioni, mentre il Chelsea al suo anno 0 con Mauricio Pochettino è alla ricerca di certezze. Pronostico Manchester United-Chelsea, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La sconfitta in casa del Newcastle sabato, nel risultato, potrebbe sembrare essere stata striminzita. In realtà, il Manchester United, ha sofferto per buona parte dell’incontro la maggiore fisicità ed aggressività dei magpies, dimostrando la differenza tra queste due squadre, che lo scorso anno si sono qualificate per la Champions League, obiettivo che sarà molto difficile bissare per entrambe.

Il Chelsea viene dalla bella vittoria, tutto tranne che scontata, contro il Brighton allo Stamford Bridge. Squadra che vive di alti e bassi, in una stagione da “Anno 0”, dopo le ultime stagioni difficili dove c’è stato pure il passaggio di consegne tra la vecchia proprietà, durata quasi un ventennio, di Roman Abramovic al consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital.

Le probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; McTominay, Amrabat; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

Dove vederla in TV

Manchester United-Chelsea sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 6 dicembre dalle ore 21:15.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester United-Chelsea

Il Manchester United è leggermente sfavorito dall’offerta dei bookmakers. La vittoria interna è pagata a quota 2.88 Marathonbet e a quota su 2.80 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.65 Unibet e 3.62 Marathonbet. La vittoria del Chelsea è offerta a quota 2.45.

Pronostico per questa partita di Premier League

Onestamente facciamo fatica a capire perchè i Blues vengono dati favoriti in questo incontro, visto che sono dietro in classifica. Vero che i Red Devils soffrono giocare all’Old Trafford, davanti al suo pubblico esigente, ma il Chelsea quest’anno è una squadra “work in progress”.

Pronostico: 1X offerto a quota 1.61 su Unibet e su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0