La ventunesima giornata di Premier League inglese, comincia venerdì 12 gennaio 2024, con un incontro delicatissimo per la zona retrocessione tra Burnley e Luton. Burnley-Luton, pronostico, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Burnley sono penultimi in Premier League a 11 punti, di cui solo 3 fatti in casa. Il 2023 non si è chiuso nei migliori dei modi, con due sconfitte però contro Liverpool ed Aston Villa, rispettivamente prima e seconda in campionato. Prima è arrivata la vittoria in casa del Fulham.

Per il Luton Town un finale di anno con mille emozioni. Sono arrivate due vittorie ed una sconfitta, l’ultima contro il Chelsea per 3-2, dopo la partita sospesa contro il Bournemouth per l’arresto cardiaco del proprio capitano Tom Lockyer.

Le probabili formazioni di Burnley-Luton

Burnley (4-4-2): Muric; Vitinho, O’Shea, Delcroix, Taylor; Zaroury, Ramsey, Cullen, Odobert; Foster, Amdouni.

Luton Town (3-4-2-1): Kaminski, Mengi, Osho, Beli; Kabore, Lokonga, Barkley, Doughty; Townsend, Brown; Adebayo.

Dove vederla in TV

Burnley-Luton sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 12 gennaio dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Burnley-Luton

Le quote offerte per questo incontro di Premier League sono: Burnley vincente bancato a quota 1.96 Unibet e 1.95 Sisal, pareggio giocato a quota 3.62 Goldbet e 3.60 Admiralbet, vittoria Luton giocata a quota 3.95

Pronostico per questa partita di Premier League

Ad ottobre è finita 2-1 per il Burnley. Non diciamo che sembra una partita da ultima spiaggia per i padroni di casa, ma poco ci manca. Una sconfitta contro una diretta rivale metterebbe la squadra di Vincent Kompany in una situazione molto critica. Proviamo una combo in loro favore.

Pronostico: 1X+Under 3.5 a quota 1.67 AdmiralBet e a quota 1.65 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0