Scontro salvezza a tinte bianco rosse, quello che vedrà sabato 20 gennaio 2024, impegnate Brentford e Nottingham Forest, due squadre che hanno avuto molte difficoltà in questa prima parte di stagione. Brentford-Nottingham Forest, probabili formazioni, pronostico e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Brentford è forse nella sua peggior stagione da quando è in Premier League. Le “bees” sono a 19 punti in classifica, solo tre di vantaggio dal Luton terzultimo (con una gara in meno).

Di questi 12 sono arrivati tra le mura amiche, dove hanno perso le ultime due partite disputate. Sicuramente ha pesato l’assenza per squalifica di Ivan Toney, finita proprio in questi giorni. Quindi torna a disposizione il bomber che tanto bene aveva fatto nelle passate stagioni.

Per il Nottingham Forest sono sorti nelle ultime ore altri problemi. Infatti, la storica squadra inglese rischia di ricevere una penalizzazione per aver sforato il Fair Play Finanziario imposto dalla Premier League.

Il nuovo tecnico Nuno Espírito Santo non si è voluto esprimere in merito, dichiarando che il suo interesso è solo per quello che accade sul campo. Dal mercato, intanto, arriva in prestito dal Tottenham il terzino Sergio Reguilon.

Le probabili formazioni di Brentford-Nottingham Forest

Brentford (3-5-2); Flekken; Zanka, Collins, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Ghoddos; Wissa, Lewis-Potter.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Turner; Montiel, Niakhate, Murillo, Aina; Danilo, Yates; Elanga, Gibbs-White, Dominguez; Wood.

Dove vederla in TV

Brentford-Nottingham Forest sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 20 gennaio dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Brentford-Nottingham Forest

Ecco le quote per questa partita: Brentford vincente pagato a quota a 1.90 Betway e 1.88 AdmiralBet, pareggio bancato a quota 3.65 Snai e 3.60 Sisal, vittoria Nottingham Forest pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Premier League

Entrambe le squadre vengono da 5 partite consecutivo con esito Goal. Non ci aspettiamo molti tatticismi, anche perchè sono squadre votate ad un gioco propositivo. Puntiamo sul fatto che questa striscia continui.

Pronostico: Goal SI a quota 1.73 su AdmiralBet e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1