Il Crystal Palace ospita lo Sheffiel Utd, martedì 30 gennaio 2024, per un match valido per la ventiduesima giornata di calcio inglese di Premier League. Pronostico Crystal Palace-Sheffield Utd, quote scommesse e statistiche.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Crystal Palace è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite di Premier League giocate e al momento si trova solo in quindicesima posizione con 21 punti, con 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La formazione ospite dello Sheffield Utd, è ultima in campionato con soli 10 punti in 21 partite, ma soprattutto con soli 17 goal segnati e 51 reti subite.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Sheffield Utd

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Eze, Richards, Lerma, Schlupp; Edouard, Mateta

Sheffield United: Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; McAtee, Osborn, Souza, Hamer, Brereton Diaz; Osula

Dove vederla in TV

Crystal Pacale-Sheffield Utd sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 30 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte per questo match di Premier League

La favorita per la vittoria è il Crystal Palace che troviamo offerta vincente a quota 1.62 su Sisal e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria dello Sheffield la troviamo in lavagna a quota 6.50.

Pronostico Crystal Palace – Sheffield United

Ci aspettiamo una partita dominata dai padroni di casa, soprattutto dopo la brutta sconfitta per 5-0 contro l’Arsenal.

Decidiamo di prenderci l’1 fisso a quota 1.62.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1/1 parziale finale che troviamo a quota 2.50 su Admiralbet e su Betway