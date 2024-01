La capolista della Premier League inglese di calcio, il Liverpool, ospita mercoledì 31 gennaio 2024, il Chelsea, per un match valido per la ventiduesima giornata di campionato. Pronostico Liverpool-Chelsea, guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Liverpool è al comando della Premier League inglese con 48 punti, 5 in più del Manchester City secondo, che però ha una partita da recuperare.

Gli uomini allenati dal tecnico Jurgen Klopp, vengono da tre vittorie consecutive, l’ultima per 4 a 0 in trasferta contro il Bournemouth.

Il Chelsea arriva a questa importante trasferta nona in classifica con 31 punti. La squadra della capitale però è in forma, infatti nelle ultime 5 partite giocate sono arrivate 4 vittorie e una sconfitta subita in trasferta contro il Wolves per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, van Dijk, Quansah, Bradley; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Diaz, Nunez, Elliott. Allenatore: Jurgen Klopp.

Chelsea (4-3-3): Sánchez; Chilwell, Silva, Disasi, Gusto; Caicedo, Fernández, Gallagher; Sterling, Broja, Palmer.

Dove vederla in TV

Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoled’ 31 gennaio dalle ore 21:00.

Quote Liverpool-Chelsea di Premier League

La favorita per la vittoria è il Liverpool che troviamo offerta vincente a quota 1.57 su Snai e a quota 1.58 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.33, mentre la vittoria del Chelsea, viene data in lavagna a quota 5.25.

Pronostico Liverpool-Chelsea

Ci aspettiamo una partita abbastanza ostica per i ragazzi di Kloop, che sanno bene che queste partite non sono facili da affrontare. Decidiamo di prenderci l’esito goal + over che troviamo a quota 2.00 su Admiralbet e Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1