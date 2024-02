Testa coda in Premier League questo sabato dove il Burnley di Vincent Kompany ospita l’Arsenal. Per l’ex Manchester City un risultato utile della sua squadra potrebbe fare un piacere a Pep Guardiola. Pronostico Burnley-Arsenal di Premier League, di sabato 17 febbraio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Burnley arriva a questa sfida con 13 punti fatti in campionato, ultimo in classifica insieme allo Sheffield United. L’ultima vittoria risale al 23 dicembre contro il Fulham e sono alla ricerca di punti per rimanere in Premier League anche la prossima stagione.

L’Arsenal arriva con tutt’altro ruolino di marcia. In questo 2024 ha sempre vinto in Premier League (4 su 4 incontri) e nell’ultima ha piazzato il set perfetto nel derby contro il West Ham in casa degli hammers.

Le probabili formazioni di Burnley-Arsenal

Burnley (4-4-2): Trafford; Assignon, O’Shea, Esteve, Delcroix; Odobert, Berge, Brownhill, Bruun Larsen; Amdouni, Fofana.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Dove vederla in TV

Burnley-Arsenal sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 17 febbraio dalle ore 16:00.

Quote offerte dai bookmakers per Burnley-Arsenal

Favoriti i Gunners, offerti vincenti a 1.30 Betway e 1.28 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 6.00 Sisal e 5.75 Snai, la vittoria del Burnley a quota 10 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Premier League

La squadra di Mikel Arteta non si può assolutamente permettere passi falsi, specie in queste partite. La quota non regala assolutamente nulla, puntiamo su un multigol in loro favore.

Pronostico: Multigol trasferta 2-4 a quota 1.55 Sisal e a quota 1.50 Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-3 / 0-3