L’ultima sfida in programma domenica 10 marzo 2024, alle ore 16.45, tra Jurgen Klopp e Pep Guardiola, sulle rispettive panchine di Liverpool e Manchester City può valere il titolo in Inghilterra. Pronostico Liverpool-Manchester City, big match di Premier League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Liverpool sembra rinato dopo l’annuncio di Jurgen Klopp che lascerà il club alla fine della stagione. La “Last Dance” sul Merseyde ha iniziato a portare i primi frutti con la vittoria nella coppa di Lega ed il primo posto in Premier League.

In Europa League, dopo il perentorio 5-1 di Praga, contro lo Sparta. è stato obliterato il ticket per i quarti di finale.

Il Manchester City non è da meno. Qualche piccolo intoppo ad inizio stagione, non ha precluso alla squadra campione in carica sia in Inghilterra che in Europa di poter continuare a lottare per mantenere la corona.

Sicuramente una sconfitta in questa sfida potrebbe mettere la squadra di Pep Guardiola in difficoltà, perchè si porterebbe a 4 punti dal Liverpool e potrebbe essere superata dall’Arsenal che è subito dietro.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Alvarez, Foden; Haaland.

Dove vederla in TV

Liverpool-Manchester City sarà trasmessa in diretta SKY, domenica 10 marzo dalle ore 16:45.

Quote offerte dai bookmakers per Liverpool-Manchester City

Il Manchester City è favorito per i bookmakers in questa sfida, bancato vincente a 2.25 Sisal e Snai. Il pareggio è offerto a 3.71 Betway e 3.70 AdmiralBet, la vittoria del Liverpool a quota 3.00 Snai e 2.90 Sisal.

Pronostico Liverpool-Manchester City di Premier League

E’ vero si sfidano due degli attacchi migliori, ma allo stesso due tra le migliori difese (entrambe dietro l’Arsenal che comanda in questi record). Ci sembra un filo alta la quota dell’Under 3.5, in una sfida dove la posta in palio è enorme.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.62 Sisal e AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 1-1