Questa sera alle ore 21.15 è in programma la sfida tra i padoni di casa delWest Ham e la squadra ospite del Tottenham, valevole per la trentesima giornata di calcio in Premier League inglese. West Ham-Tottenham, pronostico, quote scommesse del 02/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del West Ham, arriva a questa partita casalinga valida per la trentesima giornata di Premier League, settima in classifca con 44 punti, fuori dalla zona Europa per la prossima stagione.

La squadra ospite del Tottenham, allenata dal tecnico Ange Postecoglu, è al quinto posto in classifica con 56 punti, a meno 3 punti dall’Aston Villa quarto e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Le probabili formazioni di West Ham-Tottenham

West Ham (4-2-3-1): Areola; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Soucek, Phillips; Bowen, Ward-Prowse, Paqueta; Antonio. Allenatore: Moyes.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Sarr, Bentancur; Heung-Min Son, Maddison, Kulusevski; Richarlison

Dove vederla in TV

West Ham – Tottenham, sarà trasmessa in diretta Martedì 2 aprile su Sky sport, alle ore 21.15.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Tottenham che troviamo offerta vincente a quota 2.00, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.20 su Betway e Admiralbet, mentre la vittoria del West Ham viene data in lavagna a quota 3.20.

Pronostico West Ham-Tottenham

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre trovare la via del goal. Decidiamo di prenderci la combo goal+over a che troviamo a quota 1.70 su Snai e Admiralbet

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito 2 a quota 2.00