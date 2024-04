Per la trentesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, questa sera i campioni in carica d’Inghilterra, il Manchester City ospita la squadra dell’Aston Villa. Pronostico Manchester City-Aston Villa di Premier League del 03/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Manchester City, arriva a questo match interno di Premier League, terza in classifica con 64 punti, a meno 1 dall’Arsenal secondo e staccato di 3 lunghezze dalla capolista Liverpool.

La squadra allenata dal tecnico Pep Guardiola, arriva dal pareggio ottenuto in casa nell’ultimo turno di campionato giocato, contro l’Arsenal 0 a 0 e dal pareggio conquistato la settimana precedente in trasferta a Liverpool, per 1 a 1.

La formazione ospite dell’Aston Villa, arriva a Manchester, quarta in classifica con 69 punti in piena corsa per un posto nella prossima stagione di Champions League.

Nelle ultime 3 partite giocate sono arrivati 4 punti, con una vittoria, un pareggio e la pesante sconfitta interna subita per 4 a 0 contro il Tottenham.

Le probabili formazioni di Manchester City-Aston Villa

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Douglas Luiz, Tielemans, Rogers; Diaby, Duran.

Dove vederla in TV

Manchester city – Aston Villa, sarà trasmessa in diretta mercoledì 3 aprile su Sky sport, alle ore 21.15.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Manchester City che troviamo bancata a quota 1.25 su Sisal e a quota 1.27 su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 6.50, mentre la vittoria dell’Aston Villa viene data in lavagna a quota 10.00.

Pronostico Manchester City-Aston Villa di Premier League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove dopo il pareggio con l’Arsenal, i padroni di casa partiranno subito forti nel primo tempo. Il nostro pronostico è 1 primo tempo a quota 1.50.