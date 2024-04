Giovedì 4 aprile 2024, alle ore 21.15, è in programma il match della trentesima giornata di campionato in Premier League tra i padroni di casa del Chelsea e la squadra ospite del Manchester United. Pronostico Chelsea-Manchester United, risultato e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Chelsea, arriva a questa partita di Premier League, al dodicesimo posto in classifica con 40 punti e reduce da una striscia di 5 risultati consecutivi, con 2 vittorie e 3 pareggi.

Il Machester United arriva a Londra, sesta in classifica con 48 punti e lontana 11 punti dalla zona Champions League, ora occupata dall’Aston Villa. Il team allenato da Erik ten Hag, è reduce dal pareggio esterno 1 a 1 contro il Brentford.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Mudryk; Jackson. Allenatore: Pochettino.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Wan-Bissaka; Mainoo, McTominay; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

Dove vederla in TV

Chelsea – Manchester United, sarà trasmessa in diretta Giovedì 4 aprile su Sky sport alle ore 21.15.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Chelsea che troviamo giocato quota 1.95 su Netbet e Vincitù il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria del Manchester United viene offerta in lavagna a quota 3.60 su Sisal e a quota 3.65 su Betway

Pronostico Chelsea-Manchester United di Premier League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Decidiamo di prenderci la combo goal+ over a quota 1.80 su Netbet e a quota 1.83 su Sisal