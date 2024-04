Per la trentaduesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, la squadra campione d’Inghilterra in carica, il Manchester City, gioca sabato 6 aprile in trasferta contro il Crystal Palace. Pronostico Crystal Palace-Manchester City di Premier League del 06/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Crystal Palace arriva a questa gara interna di Premier League, al quattordicesimo posto in classifica con 30 punti, 8 di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Luton.

Il Manchester City è in piena corsa per vincere in campionato. La squadra allenata da Pep Guardiola, è attualmente al terzo posto sono 67 punti, ad un solo punto dall’Arsenal secondo, e staccato di 3 lunghezze dalla capolista Liverpool.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

Crystal Palace: Henderson; Ward, Anderson, Lerma; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Eze, Mateta, J. Ayew.

Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.

Dove vederla in TV

Crystal Palace – Manchester City, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, sabato 6 aprile dalle ore 13.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Manchester City, che troviamo bancata vincente a quota 1.33 su Betflag e a quota 1.34 su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.25 su Admiralbet e Vincitù, mentre la vittoria del Crystal Palace è pagata a quota 9.50 su Netbet e a quota 9.55 su Sisal.

Pronostico Crystal Palace-Manchester City

Ci aspettiamo una gara molto chiusa da parte dei padroni di casa, che vorranno portare a casa quanto meno un punto.

Vediamo comunque ancora super favoriti i ragazzi di Guardiola, e decidiamo di prenderci la combo 2+over 2.5 a quota 2.00 su Sisal e su Betflag

Previsione Special Gratuita

Come previsione special gratuita, decidiamo di prenderci i risultati esatti di 1-3/0-3.