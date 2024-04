Il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, è in programma questa sera a Londra, e vede scendere in campo i padroni di casa del Chelsea e la squadra ospite dell’Everton. Pronostico Chelsea-Everton di Premier League del 15/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Chelsea, arriva a questa gara interna di Premier League, al nono posto in classifica con 44 punti, ma con due partite da recuperare. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate sono arrivati 9 punti, con 2 vittorie e 3 pareggi.

L’Everton arriva nella capitale invischiato nella lotta per non retrocedere in Championship. La squadra allenata dal tecnico Sean Dyche, infatti ha solo 2 punti di vantaggio sul Luton oggi retrocesso.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Gallagher; Jackson. Allenatore:Pochettino.

Everton (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Young, Garner, Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. Allenatore:Dyche.

Dove vederla in TV

Chelsea- Everton, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, lunedì 15 aprile dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Chelsea-Everton

La favorita per la vittoria è il Chelsea che troviamo bancato a quota 1.73 su Sisal e Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.20, mentre la vittoria dell’Everton, viene inserita in lavagna a quota 4.00.

Pronostico Chelsea-Everton di Premier League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo comunque favorito il Chelsea, ma pensiamo che entrambe le squadre possano trovare la rete. Il nostro pronostico è goal + over a quota 1.90 su Betflag e Vincitù

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.