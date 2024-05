Questa sera per la trentasettesima giornata del campionato inglese di calcio in Premier League, i padroni di casa dell’Aston Villa ospitano il Liverpool. Pronostico Aston Villa-Liverpool di oggi 13/05/2024 in Premier League.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La formazione di casa dell’Aston Villa, arriva a questo match casalingo di Premier League, con in tasca il quarto posto in classifica e l’accesso alla Champions League la prossima stagione. La squadra allenata da Mister Unai Emery, è reduce dalla brutta sconfitta subita per 1 a 0 contro il Brighton.

Il Liverpool arriva a Birmingham, terzo in classifica e ormai tagliato fuori dai giochi per vincere lo scudetto. Infatti nelle ultime 5 giornate giocate sono arrivati solo 7 punti, con 2 vittorie, un pareggio e ben due sconfitte subite contro Everton e Crystal Palace.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Liverpool

Aston Villa (4-3-2-1): Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; Bailey, Diaby, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Elliot, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore:Klopp.

Dove vederla in TV

Aston Villa- Liverpool, sarà trasmessa in diretta Lunedì 13 Maggio su Sky Sport alle ore 21.00.

Pronostico Aston Villa-Liverpool di oggi 13/05/2024

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Ma Il nostro pronostico è comunque il 2 secco del Liverpool a quota 1.73 su Admiralbet e Marathonbet

Quote scommesse per Aston Villa-Liverpool