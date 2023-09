I rossoneri sono primi in classifica insieme ad i cugini dell’Inter. A San Siro, sabato 30 settembre arriva la Lazio, rigenerata dalla seconda vittoria stagionale arrivata contro il Torino mercoledì. Pronostico Milan-Lazio di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Prova convincente del Milan a Cagliari. Nonostante l’ampio turnover messo in pratica da Stefano Pioli, soprattutto nel reparto offensivo, la squadra ha convinto rimontando lo svantaggio iniziale. Solo una sconfitta stagionale, quella pesante nel derby, e 15 punti in classifica.

La Lazio ha vissuto alti e bassi in questo inizio di stagione. La vittoria in casa del Napoli non ha fatto proseliti nell’immediato. La seconda vittoria è arrivata contro il Torino ed ha portato i biancocelesti a 7 punti in classifica in Serie A.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Davide Calabria dovrebbe recuperare e prendere posto a destra dal primo minuto. A centrocampo Yunus Musah, al posto di Yacine Adli, autore di una buona prestazione a Cagliari da play basso. In attacco ritornano dal primo minuto Olivier Giroud e Rafa Leao.

Maurizio Sarri userà la carta Adam Marusic per arginare Rafa Leao. A centrocampo Danilo Cataldi da vertice basso e spazio a Daichi Kamada. In attacco gli intoccabili.

Dove vederla in TV

Milan – Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, giovedì 30 settembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmaker per Milan-Lazio

La vittoria del Milan è offerta dai bookmakers a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.78 su Unibet. Il pareggio a quota 3.72 e la vittoria della Lazio a quota 4.73.

Pronostico Milan-Lazio di Serie A

L’ultima vittoria della Lazio a San Siro contro il Milan è stata a novembre del 2019 per 2-1. Il pareggio fra queste due squadre in Serie A manca da novembre del 2018. Puntiamo sull’esito Goal in questa sfida, ipotizzando una sfida giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Pronostici Goal a quota 1.78 su Unibet e a quota 1.85 su Sisal. Combo Goal+Over 2,5 a quota 2.15 su Goldbet

Pronostico Special

Christian Pulisic e Rafa Leao possono fare bonus di Fantacalcio con goal o assist (le quote su Sisal, rispettivamente 2.35 e 1.85). Occhio a Theo Hernandez a quota più alta (3.50 Sisal) ed anche come cartellino quota 3.00. In casa Lazio potrebbe essere il turno di Luis Alberto, segna o fa assist a 3.15.

Risultato esatto

Risultato esatto di Milan-Lazio valutiamo i seguenti esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2