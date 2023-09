Uno dei match più interessanti della settima giornata di campionato in Serie A, è in programma domenica 1° ottobre 2023, alle ore 18 a Bergamo, e vede opposti i padroni di casa dell’Atalanta e la Juventus. Pronostico Atalanta-Juventus, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questo match casalingo valido per la settima giornata in Serie A, quarta in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte, con 11 reti segnate e solo 5 subite. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria esterna ottenuta per 1 a 0 contro il Verona.

La Juventus, allenata da Mister Massimiliano Allegri, si presenta a Bergamo al secondo posto in classifica con 13 punti, due in meno della coppia in testa composta da Milan e Inter. I bianconeri sono reduci dal successo interno ottenuto contro il Lecce per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vederla in TV

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 1 ottobre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmaker per Atalanta-Juventus

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita super equilibrata. La vittoria dei padroni di casa dell’Atalanta è bancata a quota 2.48 su Unibet e a quota 2.50 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna della Juventus inserita in lavagna a quota 2.80.

Pronostico Atalanta-Juventus

Partita molto complicata da prevedere quella tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi vengono dalla vittoria esterna di Verona, i bianconeri dopo la cocente sconfitta per 4 a 2 di Sassuolo, hanno vinto 1 a 0 in casa contro il Lecce.

Pronostico: noi vi consigliamo queste due giocate, Over 1.5 a quota 1.30 e GOL Si a quota 1.70 su Goldbet e a quota 1.75 su Marathonbet

Risultato esatto

Per il risultato esatto di Atalanta-Juventus valutiamo i seguenti esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2