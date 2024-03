E’ la prima partita della Fiorentina, dopo la tragedia di Joe Barone. Per questo e per la posta in palio sarà una partita particolare per i viola di Vincenzo Italiano. Pronostico Fiorentina-Milan, scommesse, risultato esatto e statistiche.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina ha giocato l’ultima gara il 14 marzo, il ritorno di Conference League contro il Maccabi Haifa. In campionato è in striscia aperta di 4 risultati utili, di cui 3 pareggi, che hanno riportato i viola a ridosso delle zone dove si giocano i posti in Europa.

Il Milan è al secondo posto e se l’obiettivo in campionato è quello di non far festeggiare i cugini al derby il loro ventesimo scudetto, in Europa League gli attende un quarto di finale affascinante contro la Roma per un derby tutto italiano.

Stefano Pioli per questo finale di stagione può contare su quasi tutta la rosa, visto il recupero di Tommaso Pobega, tranne per lo sfortunatissimo Pierre Kalulu, infortunatosi al suo rientro a Verona.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Squalificato il grande ex Giacomo Bonaventura, Vincenzo Italiano dovrebbe dare fiducia ai titolari delle ultime partite, con i soliti ballottaggi sempre aperti.

Nel Milan, squalificato Theo Hernandez, al suo posto Alessandro Florenzi a sinistra. Per il resto la migliore formazione in campo con Yacine Adli che parte in panchina.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Milan, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY, sabato 30 marzo alle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Milan

Milan favorito dalle quote per la vittoria a 2.53 Betway e 2.50 AdmiralBet. La vittoria viola è offerta a 2.90 Snai e 2.80 Admiralbet, il pareggio è offerto a 3.30 AdmiralBet e 3.28 Betway.

Pronostico Fiorentina-Milan di Serie A

Il Milan vorrebbe chiudere un marzo perfetto, inanellando la sesta vittoria in altrettanti incontri. La Fiorentina è una vera e propria incognita in questo match.

Il pareggio negli scontri diretti manca dal 22 febbraio del 2020, 1-1 a Firenze poco prima del blocco del campionato per il Covid-19. Proviamo la giocata sul Goal.

Pronostico: Goal SI a quota 1.70 AdmiralBet e Betway.

Pronostico Special per Fiorentina-Milan

Ruben Loftus-Cheek è un giocatore che tra le linee può far male. Un suo tiro in porta a 2.25 su Sisal ci sembra abbia valore.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 1-3