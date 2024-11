Per la dodicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 10 novembre 2024, alle ore 15, la Fiorentina, ospita allo stadio Artemio Franchi, la squadra ospite del Verona. Pronostico Fiorentina-Verona di Serie A del 10/11/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Fiorentina, ha raccolto 22 punti nelle prime 11 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025 ed è terza in classifica, a pari merito con Atalanta e Lazio.

La viola, arriva a questo match, dopo una striscia di 5 vittorie consecutive in campionato, ottenute contro Milan e Roma in casa e Lecce, Genoa e Torino, in trasferta.

Il Verona si presenta in Toscana, con 12 punti in classifica. La squadra veneta, si presenta a Firenze, dopo la bella vittoria ottenuta in casa, nell’ultimo turno di Serie A giocato, 3 a 2 contro la Roma.

Probabili Formazioni Fiorentina-Verona di Serie A

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Beltran; Kean

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola/Ghilardi, Bradaric; Duda, Silva; Suslov, Kastanos/Sarr, Lazovic; Tengstedt

Dove vedere la partita in tv?

Fiorentina-Verona di Serie A, sarà trasmessa in diretta domenica 10 Novembre su DAZN alle ore 15.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Fiorentina-Verona

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la dodicesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna della Fiorentina contro il Verona.

La vittoria interna della Fiorentina è offerta a quota 1.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.50, mentre il successo esterno del Verona, si gioca a quota 7.00.

Pronostico Fiorentina-Verona di Serie A

Partita che sulla carta vede la Fiorentina nettamente favorita per la vittoria contro il Verona. In campionato la Fiorentina è in formissima, con 5 vittorie consecutive. Da segnalare che il Verona non ha ancora pareggiato, 4 vittorie e 7 sconfitte.

Risultato Esatto di Fiorentina-Verona del 10/11/2024

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Fiorentina e Verona, vi indichiamo questi risultati: