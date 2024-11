Per la dodicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 10 novembre 2024, alle ore 15, la Roma, ospita allo stadio Olimpico, la squadra ospite del Bologna. Roma-Bologna Serie A, pronostico, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Roma, ha raccolto solo 13 punti nelle prime 11 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025 ed è dodicesima in classifica.

I giallorossi, arrivano a questo match, in crisi, con soli 3 punti raccolti nelle ultime 4 partite di campionato giocate, frutto della vittoria casalinga, 1 a 0 contro il Torino e ben 3 sconfitte, l’ultima 3 a 2 a Verona.

Il Bologna si presenta nella capitale, con 15 punti in classifica e una partita da recuperare. La squadra emiliana, arriva da una striscia di 5 risultati utili consecutivi, con 2 vittorie, ottenute contro Cagliari e Lecce e tre pareggi.

Probabili Formazioni Roma-Bologna di Serie A

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro.

Dove vedere la partita in tv?

Roma-Bologna di Serie A, sarà trasmessa in diretta domenica 10 Novembre su DAZN alle ore 15.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Roma-Bologna

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la dodicesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna della Roma contro il Bologna.

La vittoria interna della Roma è offerta a quota 2.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno del Bologna, si gioca a quota 3.60.

Pronostico Roma-Bologna di Serie A

La Roma deve vincere, per rilanciarsi in classifica e per dimenticare la pessima sconfitta subita a Verona per 3 a 2. Il Bologna però è una buona squadra e con Juve e Parma è la squadra che ha pareggiato più partite, ben 6.

Risultato Esatto di Roma-Bologna del 10/11/2024

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Roma e Bologna, vi indichiamo questi risultati: