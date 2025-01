Per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la capolista Napoli, è impegnata domenica 12 gennaio 2025, alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, nel match contro il Verona. Napoli-Verona di Serie A, pronostico, formazioni e scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Napoli, si presenta a questa importante partita, prima in classifica con 44 punti, tre di vantaggio sull’Atalanta (che deve recuperare una partita e 4 sull’Inter (che deve recuperare due partite). Gli azzurri, sono reduci da un poker di vittorie consecutive, ottenute contro Udinese, Genoa e Fiorentina in trasferta e Venezia in casa.

Il Verona, ha raccolto 19 punti nelle prime 19 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025 ed è quattordicesima in classifica, a pari merito con il Parma. I veneti, arrivano a questo match, dopo aver pareggiato in casa, per 0 a 0 contro l’Udinese.

Probabili Formazioni Napoli-Verona di Serie A

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per questa partita di Serie A, in programma domenica 12 gennaio 2025, alle ore 20.45, tra i padroni di casa del Verona e la squadra ospite della Verona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio di Serie A, valida per la ventesima giornata di campionato italiano, tra Napoli e Verona, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle ore 20.45, di domenica 12 gennaio 2025.

Le quote offerte dai bookmaker per Napoli-Verona

Andiamo a scoprire le quote offerte dai principali bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido per la ventesima giornata di campionato e vedono favorita la vittoria interna del Napoli contro il Verona.

La vittoria interna del Milan è offerta a quota 1.35 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.00, mentre il successo esterno del Cagliari, si gioca a quota 13.00.

Pronostico Napoli-Verona di Serie A del 12/01/2025

Partita sulla carta agevole per la capolista Napoli, in casa contro il Verona, che con un successo continuerebbe la lotta a tre con Atalanta e Inter, per la conquista dello scudetto. Il Verona firmerebbe per uscire con un punto dalla trasferta di Napoli.

Pronostico: Vittoria Napoli + Over 1.5 a quota 1.80 su Netbet

Scommessa Speciale: Vittoria Napoli+GOL SI a quota 3.20 su Bet365

Risultato Esatto di Napoli-Verona di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Serie A, tra Napoli e Verona, vi consigliamo questa rosa di possibili risultati finali per questa partita di calcio. 2-0/3-1/3-0