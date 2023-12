Uno dei big match della diciottesima giornata del campionato di calcio cadetto di Serie B, si gioca sabato 23 dicembre 2023, alle ore 14, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, tra i padorni di casa del Como e la squadra ospite del Palermo. Pronostico Como-Palermo, scommesse, formazioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Como è terza in classifica in Serie B con 31 punti, staccata di 4 dalla capolista Parma e a meno due dal Venezia secondo.

I lariani, dopo una lunga striscia di risultati utili, hanno perso nell’ultimo turno giocato, nel derby lombardo, in trasferta a Brescia per 2 a 0.

Il Palermo si presenta in Lombardia, settimo in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I ragazzi allenati da Mister Eugenio Corini, sono reduci dalla bella vittoria interna ottenuta per 3 a 2 contro il Pisa.

Le probabili formazioni di Como-Palermo

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Henderson (Stulac), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Quote bookmaker per Como-Palermo

Partita che si preannuncia molto equilibrata secondo le quote offerte dalle case di scommesse. Vittoria interna bancata a quota 2.25 su Sisal e a quota 2.28 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria esterna pagata a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie B

Il Como parte per noi favorito per la vittoria di questa partita di Serie B, anche se il Palermo è una squadra imprevedibile, con alti e bassi.

Pronostico: 1 + Over 1.5 offerto a quota 2.85 su Marathonbet e a quota 2.88 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-0 / 1-1