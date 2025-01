L’anticipo della ventitreesima giornata del campionato cadetto di Serie B, è in programma venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20.30, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, e vede i padroni di casa dello Spezia, ospitare la capolista Sassuolo. Pronostico Spezia-Sassuolo Serie B, quote scommesse, risultato esatto e formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre di Serie B

La Spezia, arriva a questa partita casalinga valida per la ventitreesima, giornata in Serie B, terzo in classifica, con 32 punti in piena lotta per salire in Serie A. La squadra ligure, è reduce da dalla bella vittoria esterna conquistata

La squadra ospite del Sassuolo, allenato dal tecnico Fabio Grosso, arriva il Liguria, prima in classifica con 52 punti, con 5 punti di vantaggio sul Pisa secondo. La squadra emiliana, viene da 12 punti raccolti nelle ultime 5 partite giocate, frutto di 4 vittorie, l’ultima in casa per 5 a 3 contro il Sudtirol e una sconfitta.

Probabili Formazioni Spezia-Sassuolo di Serie B

Le probabili formazioni per il match tra Spezia-Sassuolo, in programma venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20.30, valido per il ventitreesimo turno di Serie B.

Spezia (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, S. Esposito, Nagy, Degli Innocenti, Reca; Kouda; F. Esposito. Allenatore: D’Angelo.

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pierini. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita tra Spezia-Sassuolo del 24/01/2025

La partita di Serie B di calcio, in programma venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20.30, tra i padroni di casa dello Spezia e la squadra ospite del Sassuolo, sarà visibile su DAZN.

Le quote offerte dai bookmaker per Spezia-Sassuolo

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie B, valido per la ventitreesima giornata di campionato, vede leggermente favorita la vittoria interna dello Spezia, in questo match contro il Sassuolo

La vittoria interna dello Spezia, è offerta a quota 2.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno dello Spezia si gioca a quota 2.70.

Pronostico Spezia-Sassuolo del 24/01/2025

Partita molto importante in chiave promozione diretta in Serie A, questa tra i padroni di casa dello Spezia e la squadra ospite del Sassuolo.

Lo Spezia, ha bisogno dei 3 punti, per accorciare la classifica, visto che la distanza con il Sassuolo è di 10 punti, mentre quella con il Pisa, secondo è di 5 lunghezze.

Il Sassuolo, si presenta a La Spezia, forte del primo posto in classifica e delle sedici vittorie conquistate nelle precedenti 22 partite di campionato di Serie B.

Pronostico: GOL SI a quota 1.70 su Netbet

Scommessa Speciale: Vittoria Spezia + GOL SI a quota 5.00 su Bet365

Risultato Esatto Spezia-Sassuolo di Serie B

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Serie B, tra Spezia e Sassuolo è il seguente: 2-1/1-1/2-0