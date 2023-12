Una delle partite più interessanti della diciottesima giornata in Serie B, si gioca sabato 23 dicembre 2023, allo stadio Nicola Ceravolo, tra i padroni di casa del Catanzaro e il Brescia. Pronostico Catanzaro-Brescia di Serie B, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Catanzaro è la squadra rivelazione del campionato cadetto di Serie B. Infatti, la formazione calabrese è quarta in classifica con 30 punti, staccata di soli 5 punti dalla capolista Parma. Nell’ultimo turno giocato è arrivata la sconfitta esterna 1 a 0 ad Ascoli.

Il Brescia, arriva a questo match, nono in classifica con 22 punti, a pari merito con la Sampdoria, e in serie positiva da 5 partite, con 9 punti conquistati. La squadra lombarda, allenata da Rolando Malan, è reduce dalla bella vittoria casalinga, nel derby lombardo contro il Como, per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Brescia

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Brignola, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Ambrosino. Allenatore:Vivarini.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Bisoli, Jallow; Bjarnason, Galazzi; Moncini. Allenatore: Maran.

Quote bookmaker per Catanzaro-Brescia

Il Catanzaro parte leggermente favorito per la vittoria della partita, secondo le quote offerte dai bookmaker. Vittoria interna inserita nella lavagna quote a 2.20 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, mentre la vittoria esterna del Brescia bancata a quota 3.75.

Pronostico per questa partita di Serie B

Anche per noi è una partita da tripla. Il Catanzaro in casa è una squadra molto temibile, ma attenzione che il Brescia è in una striscia di risultati molto positiva. Preferiamo quindi puntare non sul risultato finale, ma sulle reti segnate.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.90 su Admiralbet e a quota 1.93 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-0 / 1-1