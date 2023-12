La capolista della Serie B, il Parma, sabato 23 dicembre 2023, ospita la Ternana, per un match valido per la diciottesima giornata di campionato. Parma-Ternana, pronostico, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Parma comanda il campionato cadetto di Serie B con 35 punti, con 2 di vantaggio sul Venezia secondo. Ma la squadra emiliana, non vive un grande momento di forma, infatti nelle ultime 5 gare disputate, ha raccolto solo 6 punti, frutto fi una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta.

La Ternana, di Mister Roberto Breda, è al quindicesimo posto in classifica con 17 punti, a pari merito con la Reggiana, ma viene da una striscia di 3 vittorie consecutive, l’ultima per 3 a 2 a Lecco.

Le probabili formazioni di Parma-Ternana

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Balogh, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sørensen, Lucchesi; Casasola, Pyythia, Labojko, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo Allenatore: Breda

Quote bookmaker per Parma-Ternana

Il Parma parte favorito per la vittoria dalle quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 1.60 su Unibet e a quota 1.62 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4.05, la vittoria esterna pagata a quota 5.25.

Pronostico per questa partita di Serie B

Il Parma parte favorito per questo match casalingo, ma attenzione che la Ternana viene da 5 risultati utili consecutivi, con 2 pareggi e 3 vittiorie.

Pronostico: Gol SI+OVER2.5 a quota 2.38 su AdmiralBet e a quota 2.40 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2