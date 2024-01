Il campionato cadetto di Serie B, nel fine settimana ripartirà dopo la pausa dedicata alle festività di fine anno con la ventesima giornata di campionato. Quote Vincente Serie B 2024: Parma, Venezia e Cremonese favorite per la Serie A.

La classifica di Serie B

A fine campionato, saranno tre le formazioni che saluteranno la Serie B, per giocare il prossimo anno nel campionato di Serie A. Le prime due in classifica a fine anno salgono direttamente in Serie A, la terza uscirà dalla lotteria dei Playoff.

Dopo 19 giornate giocate, la classifica vede il Parma in testa con 41 punti, seguono in seconda posizione, Verona e Como a quota 35, al quarto posto il Cittadella fermo a quota 33, mentre un punto più sotto a 32, Cremonese e Palermo, mentre a 30 il Catanzaro.

Quote Vincente Serie B 2024: Parma, Venezia e Cremonese favorite

Per i bookmaker però, la squadra che più di tutte è favorita per tornare in Serie A è il Parma, giocata a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.55 su Admiralbet.

La seconda squadra che le case di scommesse vedono come promossa è il Venezia, di Mister Paolo Vanoli, pagata a quota 4.50, mentre al terzo posto la Cremonese, offerta vincente 6 volte la posta giocata.

Le Outsider per la promozione

Oltre alle tre squadre già elencate nel tabellone quote per una possibile promozione in Serie A, ci sono altre formazioni che possono ambire al salto di categoria.

Il Como è offerto promosso a quota 10, la Serie A a fine stagione per il Palermo, paga 15 volte la posta giocata, mentre la promozione di Catanzaro o Cittadella si gioca a quota 35.