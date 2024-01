Per la ventiduesima giornata del campionato cadetto di Serie B, venerdì 26 gennaio 2024, è in programma l’anticipo tra Catanzaro e Palermo. Pronostico Catanzaro-Palermo, scommesse, statistiche e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Catanzaro è al settimo posto in classifica con 33 punti, ma dopo una prima parte di campionato giocata alla grande, nelle ultime 5 partite di Serie B sono arrivati solo 3 punti, con la vittoria casalinga con il Lecco 5 a 3 e 4 sconfitte, l’ultima per 3 a 0 contro la FeralpiSalò.

Il Palermo si presenta in Calabria, al sesto posto in classifica con 35 punti, a meno 10 dalla capolista Parma. Gli uomini allenati da Mister Eugenio Corini, vengono dalla vittoria interna per 4 a 2 ai danni del Modena.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

Palermo (3-4-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Lund; Di Mariano, Brunori, Mancuso.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

Quote offerte dai bookmaker per Catanzaro-Palermo

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker, con il Catanzaro offerto vincente a quota 2.50 su Admiralbet e su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.20, mentre la vittoria del Palermo viene data a quota 2.90.

Pronostico per questa partita di Serie B

Ci aspettiamo una partita molto poco scintillante, dove non ci aspettiamo tanti goal. Decidiamo di optare per l’esito Under 2.5 a quota 1.83 su Betway e a quota 1.84 su Sisal.