Il big match di giornata in Serie B è quello che andrà in scena sabato 3 febbario 2024, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, dove i ragazzi di Fabio Pecchia attendono il Venezia secondo in classifica. Pronostico Parma-Venezia, big match di Serie B del 03/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I ducali arrivano a questa partita dopo la scoppola subita nel derby contro il Modena nell’ultima giornata di campionato per 3-0, la terza sconfitta di tutto il campionato.

I punti di vantaggio sono 4 proprio sul Venezia e la Cremonese, una vittoria riporterebbe quel margine di vantaggio che la squadra di Fabio Pecchia ha tenuto per gran parte della stagione.

Il Venezia arriva a questo incontro dopo la vittoria nella nebbia in laguna contro la Ternana nello scorso turno di Serie B.

La squadra di Paolo Vanoli, ex giocatore proprio del Parma ed autore di un gol nella finale del 1999 di Coppa Uefa a Mosca contro il Marsiglia, dopo un deludente dicembre sta cercando di riprendersi.

Le probabili formazioni di Parma-Venezia

Parma (4-3-3): Chichizola, Coulibaly, Osorio, Balogh, Di Chiara, Estevez, Sohm, Man, Bernabè Mihaila, Bonny.

Venezia (3-5-2): Joronen, Candela, Svoboda, Sverko, Zampano, Bjarkson, Tessmann, Busio, Johnsen, Gytkjaer, Pohjanpalo.

Dove vederla in TV

Parma-Venezia sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN, sabato 3 febbraio 14.00.

Quote offerte dai bookmakers per Parma-Venezia

Parma favorito per il match clou di giornata in Serie B, segno 1 offerto a 2,05 AdmiralBet e Snai. Il pareggio è offerto a 3.50 Sisal e 3.45 Betway, la vittoria del Venezia a 3.60 Snai e 3.50 Betway.

Pronostico per questa partita di Serie B

Crediamo che il Parma possa riprendere il cammino verso la promozione in Serie A. Esclusa proprio la gara di andata contro il Venezia, persa per 3-2, i ducali negli scontri diretti finora hanno quasi sempre vinto.

Pronostico: Parma vincente a 2,05

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1