Giornata numero 24 in Serie B, che comincia a Como, dove la squadra di casa, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20.30, affronterà il Brescia, in un derby tutto lombardo con punti importanti per il sogno Serie A. Pronostico Como-Brescia di Serie B, guida alle scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Como viene dall’importante vittoria in casa della Ternana, dove è risultato decisivo il top acquisto della Serie B nel mercato invernale, Gabriel Strefezza. Grazie a questi 3 punti, ora la squadra è al terzo posto in classifica. Sono 42 punti, perfettamente divisi tra casa e trasferta.

Il Brescia, dopo una partenza complicata, si è rimesso in sesto ed ora è in piena lotta per un posto ai playoffs. Dieci punti di distacco dai rivali di giornata ed una curiosità statistica, come il Como i punti sono stati ottenuti perfettamente a metà tra casa e trasferta.

Le probabili formazioni di Como-Brescia

Como (4-2-3-1): Semper, Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou, Bellemo, Baselli, Strefezza, Da Cunha, Verdi, Gabrielloni.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; van de Looi, Bisoli, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Moncini.

Dove vederla in TV

Como-Brescia sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN venerdì 9 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Como-Brescia

Favorito il Como in questa sfida, offerto vincente a 1.82 AdmiralBet e 1.81 Betway. Il pareggio è quotato a 3.50 Snai e 3.45 Betway, la vittoria del Brescia offerta a quota 4.60.

Pronostico per questa partita di Serie B

Ci sembrano alte le quote degli Over e comunque che prevedono i gol. E’ vero che si sfidano la terza e la quarta migliore difesa del campionato, ma sono due squadre con ambizioni importanti e che nelle ultime uscite hanno dimostrato una buona vena offensiva.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.42 Sisal, e a quota 1.38 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0