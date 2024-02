La giornata numero 25 del campionato cadetto comincia ad Ascoli, dove i padroni di casa ospitano una delle squadre con l’obiettivo promozione diretta in Serie A, la Cremonese. Il pronostico per Ascoli-Cremonese di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse. Pronostico Ascoli-Cremonese, risultato finale e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Ascoli è in piena zona playout, nelle ultime 8 partite in casa ne ha vinta solo una. In questo 2024 solo una vittoria, quella sorprendente in casa del Como, con la squadra di casa che però ha giocato la partita per gran parte in inferiorità numerica.

La Cremonese è al secondo posto in classifica nel campionato di Serie B, insieme al Como e deve guardarsi dietro da Venezia e Palermo. In questo 2024 i grigiorossi sono imbattuti in campionato, con 4 vittorie ed 1 pareggio.

Le probabili formazioni di Ascoli-Cremonese

Ascoli (3-5-2): Viviano; Giovane, Belluschi, Quaranta; Adjapong, Di Tacchio, Milanese, Masini, Falasco; Rodriguez, Mendes.

Cremonese (4-4-2): Sarr; Lochoshvilli, Semicola, Ravanelli, Ghiglione; Collocolo, Castagnetti, Mayer, Sernicola; Okereke, Coda.

Dove vederla in TV

Ascoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN venerdì 16 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Ascoli-Cremonese

Favoriti i grigiorossi in questa sfida, offerti vincenti a quota a 2.02 Betway e 2.00 Sisal. Il pareggio è quotato 3.30 Snai e 3.26 Betway, la vittoria dell’Ascoli a 4.00 Snai e 3.85 AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Serie B

Vediamo meglio i grigiorossi in questo incontro, anche se la Serie B spesso regala risultati sorprendenti. Per questo, proviamo una combo che copre delle sorprese e che è ad una quota accettabile.

Pronostico: X2+Under 3.5 a quota 1.57 Betway e a quota 1.52 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 0-2