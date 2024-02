La giornata numero 26 del campionato cadetto di Serie B, comincia venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 20.30 in Calabria, dove il Cosenza ospiterà la Sampdoria di Andrea Pirlo. Pronostico Cosenza-Sampdoria, anticipo di Serie B del 23/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I salini del Cosenza, stanno attraversando un bel periodo di forma. Nelle ultime 5 partite giocate di Serie B, sono arrivate 3 vittorie e due pareggi, che hanno portato i lupi a ridosso dell’ultimo posto valido per partecipare ai dei playoffs.

I blucerchiati, al contrario, non stanno attraversando un gran periodo. Solo una vittoria in questo 2024 e due punti di vantaggio rispetto all’ultimo posto per i playout.

La classifica corta potrebbe dare di nuovo speranze di playoffs per la squadra di Andrea Pirlo, ma ci vorrebbe un cambio di passo che fin qui non si è mai visto nella squadra ligure.

Le probabili formazioni di Cosenza-Sampdoria

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Tutino, Marras; Forte.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca.

Dove vederla in TV

Cosenza-Sampdoria sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN venerdì 23 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Cosenza-Sampdoria

Partita di sostanziale equilibrio per i bookmakers: vittoria del Cosenza a quota 2.50 Sisal e 2.45 Snai, pareggio a 3.10 Sisal e 3.06 Betway. Vittoria della Sampdoria a 3.10 AdmiralBet e Snai.

Pronostico per questa partita di Serie B

Tutto lascia pensare alla classica partita da tripla. La squadra con meno qualità, ma più in salute che gioca in casa contro la nobile decaduta che da un momento all’altro potrebbe trovare il risultato per dare uno slancio alla stagione. Almeno due reti in questa sfida ci possono essere e la quota non è male.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.40 AdmiralBet, 1.38 Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1