Sfida di alta classifica in laguna, dove il Venezia ospita il Cittadella, con in palio punti importanti per entrambe le squadre che puntano alla Serie A. Pronostico Venezia-Cittadella, derby Veneto di Serie B del 28/02/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Venezia arriva a questa sfida con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 giocate in Serie B. Una vittoria li riporterebbe al secondo posto in classifica, rispondendo alle vittorie di Cremonese e Como di ieri. Mattatore della stagione è Joel Pohjanpalo, il finlandese è l’attuale capocannoniere della serie cadetta con 14 gol.

Il Cittadella è in un momento nero. Nel 2024, dopo la vittoria inaugurale con il Palermo, sono arrivate 6 sconfitte consecutive di cui l’ultima in casa contro il Catanzaro.

Le probabili formazioni di Venezia-Cittadella

Venezia (3-4-1-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Andersen; Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Baldini; Pandolfi, Pittarello.

Dove vederla in TV

Venezia-Cittadella sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, mercoledì 28 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Venezia-Cittadella

Favorito per la vittoria il Venezia, offerto a 1.88 Betway e 1.87 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.53 Betway e 3.50 Sisal. La vittoria del Cittadella a 4.50 Sisal e 4.25 Snai.

Pronostico Venezia-Cittadella, derby Veneto di Serie B

Tutto lascia pensare ad una vittoria del Venezia. La quota è al limite ma ci può stare, noi puntiamo sul classico multigol che dovrebbe registrarsi senza troppe difficoltà.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.38 Sisal e a quota 1.35 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1