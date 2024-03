Sono 30 le giornate giocate nel campionato cadetto di calcio in Serie B e sono rimaste 4 squadre in lotta per Serie A. Quote Promozioni in Serie A: Parma, Venezia, Cremonese e Como favorite.

La situazione in classifica nella zona promozione in Serie B

Dopo trenta giornate giocate nel campionato di calcio di Serie B, sono 4 le squadre coinvolte per la zona promozione nel campionato di Serie A.

Al promo posto in classifica troviamo il Parma, primo con 65 punti, al secondo posto troviamo il Venezia con 57 punti, al terzo posto la Cremonese a quota 56, mentre al quarto posto troviamo il Como con 55 punti, a 49, il duo composto da Palermo e Catanzaro.

Quote Promozioni in Serie A: Parma, Venezia, Cremonese e Como favorite

Le quote offerte dai migliori bookmaker, vedono il Parma super favorito per il salto di categoria, pagato a quota 1.50.

Seguono a quota 15, Cremonese e Venezia, mentre il ritorno in Serie A del Como è pagato a quota 20 su Admiralbet e a quota 22 su Sisal. A quota 500 troviamo il passaggio in Serie A di Palermo e Catanzaro.