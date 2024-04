La giornata numero 32 del campionato cadetto comincia allo stadio San Nicola di Bari, dove i padroni di casa ospitano la Cremonese. Pronostico Bari-Cremonese previsione gratis e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Stagione da dimenticare per il Bari. Vari cambi di allenatore ed una posizione in classifica in Serie B diversa da quella che si auspicava ad inizio stagione, dopo la finale playoff persa all’ultimo minuto contro il Cagliari dello scorso anno.

Solo un punto di vantaggio dal duo Spezia e Cosenza che lottano per evitare i playout e bisogna stare attenti dietro, visto che anche la Feralpisalà ha iniziato a correre. Per i biancorossi solo 2 punti nelle ultime 6 gare disputate.

Obiettivo completamente diverso per i grigiorossi, in lotta per il secondo posto che significa promozione diretta. La squadra di Giovanni Stroppa arriva da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima a sorpresa proprio contro la Feralpisalò.

Le probabili formazioni di Bari-Cremonese

Bari (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Morachioli, Puscas.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Coda.

Dove vederla in TV

Bari-Cremonese, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN venerdì 5 aprile 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Bari-Cremonese

Favorita per la vittoria la Cremonese, offerta a quota 2.10 Sisal e 2.07 Betway, il pareggio è quotato a 3.25 Sisal e Betflag, la vittoria del Bari a quota 3.70 Vincitù e 3.64 Netbet

Pronostico per questa partita di Serie B

Una sfida importante per entrambe le formazioni. Sicuramente i grigiorossi hanno un tasso tecnico maggiore, con un paio di giocatori che sono di lusso per la categoria.

Il Bari, davanti al proprio pubblico, dovrà giocare una gara di orgoglio per cercare di fare quanti più punti possibili. Ci prendamo la quota di un gol per entrambe.

Pronostico: Goal SI a quota 1.93 Betway, e a quota 1,92 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 1-3