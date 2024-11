Per la tredicesima giornata, del campionato di calcio cadetto di Serie B, venerdì 8 novembre 2024, alle ore 20.30, è in programma la partita tra i padroni di casa del Frosinone e la squadra ospite del Palermo. Pronostico Frosinone-Palermo, formazioni, risultato e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre di Serie B

Il Frosinone, arriva a questa partita casalinga valida per la tredicesima giornata in Serie B, ultimo in classifica, con soli 9 punti raccolti in 12 giornate giocate. La squadra ha vinto un solo match e viene da tre pareggi consecutivi, ottenuti contro Pisa in casa e Sudtirol e Catanzato in trasferta.

La squadra ospite del Palermo, allenato dal tecnico Alessio Dionisi, arriva a Frosinone, ottavo in classifica con 16 punti, Nelle prime dodici partite giocate, sono arrivate 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima subita in casa per 1 a 0 dal Cittadella.

Probabili Formazioni Frosinone-Palermo di Serie B

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Barcella, Cichella, Vural, Marchizza; Canotto, Kvernadze. All: Greco.

PALERMO (4-3-3): Desplaches; Pierozzi, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Di Francesco; R. Insigne, Le Douaron, Di Francesco. All: Dionisi

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie B, valido per la tredicesima giornata di campionato, vedono un match super equilibrato, senza nessuna formazione favorita.

La vittoria interna del Frosinone, è offerta a quota 2.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno del Palermo, si gioca a quota 2.75.

Pronostico Frosinone-Palermo del 08/11/2024

Partita tra due delle squadre che stanno deludendo di più in Serie B. Il Frosinone, era data tra le formazioni più accreditate per risalire in Serie A, e si trova ultima in classifica, il Palermo era la super favorita per vincere il campionato cadetto, ma si trova solo ottava, a meno 11 punti dalla capolista Pisa.

Risultato Esatto Frosinone-Palermo di Serie B

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di Serie B tra Frosinone e Palermo è il seguente: