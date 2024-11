Schedina di Serie B valida per la tredicesima giornata

Vuoi una schedina gratuita per le partite della tredicesima giornata di calcio cadetto di Serie B, con i consigli gratuiti realizzati dai nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata al campionato cadetto, composta da tre partite, con tanti suggerimenti per le tue scommesse.

Schedina Serie B tredicesima giornata

Dal 8 al 10 novembre 2024, si gioca la tredicesima giornata del campionato di calcio cadetto di Serie B edizione 2024-2025.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Pronostico Pisa-Sampdoria

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Serie B, è in programma sabato 9 novembre alle ore 15 e vede scendere in campo Pisa e Sampdoria.

Il nostro pronostico vede la vittoria dei padroni di casa del Pisa offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet

Scommesse Mantova-Cremonese

La seconda partita inserita nella schedina è in programma sabato 9 novembre 2024, alle ore 15 a Mantova, e vede scendere in campo Mantova e Cremonese.

Il nostro pronostico per questa partita, vi consiglia l’opzione GOL SI (entrambe le squadre segnano almeno una rete) offerta a quota 1.70 su Netbet e Goldbet

Previsione Salernitana-Bari

Il terzo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B, è quello che si gioca a Salerno tra la squadra di casa della Salernitana e la formazione ospite del Bari.

Il nostro consiglio è quello di giocare l’opzione GOL SI (entrambe le squadre segnano almeno una rete) offerta a quota 1.90 su Snai e Sisal

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @6.97



Pisa-Sampdoria: 1 a quota 2.10

Mantova-Cremonese: GOL SI a quota 1.70

Salernitana-Bri: GOL SI a quota 1.90