Schedina di Serie B valida per la ventunesima giornata

Vuoi una schedina gratuita per le partite della ventesima giornata di calcio cadetto di Serie B, con i consigli gratuiti realizzati dai nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina composta da tre partite, con tanti suggerimenti per le tue scommesse.

Schedina Serie B ventesima giornata

Domenica 12 gennaio 2025, si gioca la ventunesima giornata del campionato di calcio cadetto di Serie B edizione 2024-2025.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Pronostico Frosinone-Cremonese

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Serie B, è in programma domenica 12 dicembre alle ore 15 e vede scendere in campo Frosinone-Cremonese.

Il nostro pronostico vi consiglia l’opzione GOL SI (entrambe le squadre segneranno almeno una rete) offerta a quota 1.95 su Netbet e Goldbet

Scommesse Palermo-Modena

La seconda partita inserita nella schedina è in programma domenica 12 dicembre 2024, alle ore 15.00 a Cittadella, e vede scendere in campo Palermo e Modena.

Il nostro pronostico vi consiglia l’opzione GOL SI (entrambe le squadre segneranno almeno una rete) offerta a quota 1.95 su Netbet e Goldbet

Previsione Brescia-Sampdoria

Il terzo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B, è quello che si gioca in Lombardia, tra la squadra di casa del Brescia e la formazione ospite della Sampdoria.

Il nostro pronostico vi consiglia l’opzione GOL SI(entrambe le squadre segneranno almeno una rete) offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @6.84



Frosinone-Cremonese: GOL Si a quota 1.95

Modena-Palermo: GOL SI a quota 1.95

Brescia-Sampdoria: GOL SI a quota 1.80