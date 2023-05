E’ tutto pronto a Liverpool in Inghilterra, per dare il via all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contes, il Festival della canzone Europeo in programma dal 9 al 13 maggio 2023. Pronostici e Scommesse Eurovision 2023: chi vincerà Svezia o Finlandia? Le quote offerte dai bookmaker prevedono per l’Italia una posizione tra l’ottava e la decima.

Come ci si qualifica per la serata finale di sabato 13 maggio 2023?

Per qualificarsi alla serata finale in programma sabato 13 maggio 2023, che decreterà la nazione vincente dell’edizione 2023 dell’Eurovision, ci sono due possibilità.

La prima è quella di superare una delle due semifinali in programma martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio e qualificarsi così alla serata finale, la seconda è quella di appartenere ai big 5, ovvero alle 5 nazioni che accedono di diritto alla finale che sono:

Italia

Regno Unito

Germania

Spagna

Francia

A queste 5 nazioni qualificate per diritto, si aggiunge la nazione che ha vinto l’edizione precedente e in questo caso parliamo dell’Ucraina.

Quale cantante parteciperà per l’Italia

L’Italia sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2023, con il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Margo Mengoni con la cazone “Due Vite”. Mengoni ha già partecipato all’Eurovision dieci anni fa, con il brano “L’Essenziale”.

Quali nazioni hanno trionfato dal 2000 ad oggi?

2000: Danimarca, Olsen Brothers con Fly on the Wings of Love

2001: Estonia, Tanel Padar e Dave Benton con Everybody

2002: Lettonia, Marie N. con I Wanna

2003: Turchia, Sertab Erener con Everyway That I Can

2004: Ucraina, Ruslana con Wild Dances

2005: Grecia, Helena Paparizou con My Number One

2006: Finlandia, Lordi con Hard Rock Hallelujah

2007: Serbia, Marija Šerifović con Molitva

2008: Russia, Dima Bilan con Believe

2009: Norvegia, Alexander Rybak con Fairytale

2010: Germania, Lena Meyer-Landrut con Satellite

2011: Azerbaigian, Ell & Nikki con Running Scared

2012: Svezia, Loreen con Euphoria

2013: Danimarca, Emmelie de Forest con Only Teardrops

2014: Austria, Conchita Wurst con Rise like a Phoenix

2015: Svezia, Måns Zelmerlöw con Heroes

2016: Ucraina, Jamala con 1944

2017: Portogallo, Salvador Sobral con Amar pelos dois

2018: Israele, Netta con Toy

2019: Paesi Bassi, Duncan Laurence con Arcade

2021: Itala, Maneskin con Zitti e Buoni

2022:Ucraina, Kalush Orchestra con Stefania

Pronostici e Scommesse Eurovision 2023: chi vincerà Svezia o Finlandia?

Per i bookmaker sembra essere una battaglia tra Svezia e Finlandia per la vittoria di Eurovision 2023. La grande favorita per la vittoria finale è la Svezia, con la cantante Loreen e il brano “Tattoo” giocata vincente a quota 1.90 su Sisal e a quota 1.95 su Goldbet.

A contendere la vittoria alla Svezia troviamo la Finlandia, con il cantante Käärijä e il brano “Cha Cha Cha” giocato vincente a quota 2.90.

Dietro di loro a quota 9 troviamo la Francia con La Zarra e il brano “Évidemment”, a pari merito con l’Ucraina rappresentata da Tvorchi con la sua “Heart of Steel”.

L’Italia è ottava nel tabellone quote, con il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni e il brano “due Vite”. La vittoria italiana paga 50 volte la posta giocata.