E’ tutto pronto a Sanremo, per il via del Festival della canzone italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio presso il teatro Ariston trasmesso su Rai Uno e condotto da Amadeus. Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? testa a testa tra Annalisa e Angelina Mango.

Quote Sanremo 2024: duello tra Annalisa e Angelina Mangano

Per i bookmaker, sembra preannunciarsi una lotta a due per la vittoria del Festival di Sanremo 2024.

La vittoria di Annalisa, con la canzone “Sinceramente” è offerta a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Snai, mentre il successo di Angelina Mango, con il brano “La noia”, offerta a quota 3.75.

Gli Outsider per la vittoria del Festival di Sanremo 2024

A quota 7, è offerto il successo di Alessandra Amoroso e del cantante napoletano Geolier, a quota 11, quello del gruppo Negramaro e di Loredana Bertè, a quota 19 il gruppo The Kolors, a quota 21 si paga il successo di Mahmood e di Emma.

Più staccati Il Volo e Irama

A quota 26 si paga la vittoria di Il Volo, e di Irama, a quota 29, Diodato e Fiorella Mannoia, a quota 29 si paga Dargen d’Amico, a quota 51 un tris di cantanti, Ghali, Gazzelle e Mr Rain.