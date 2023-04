Poker Live: oltre 200 italiani al Tana delle Tigri a Bratislava!

Manca veramente poco alla prossima edizione del torneo di poker live Tana delle Tigri, che si disputerà dal 1 al 7 Maggio al Banco Casino di Bratislava, in pieno centro della capitale della Slovacchia. Cosa aspetti a venire a Bratislava e a divertirti con noi?

Gran parte dei giocatori italiani alloggeranno al Crowne Plaza, uno dei migliori hotel della città e situato esattamente sopra il Banco Casino, tanto che sono internamente connessi. L’organizzazione ci ha comunicato che ha prenotato camere in questo hotel per oltre 200 ospiti italiani!

Molti giocatori si sono qualificati online

Molti i qualificati online grazie alla collaborazione con Lottomatica e Goldbet, circa 70 i giocatori che con una piccola spesa potranno vivere un’esperienza unica.

Per questa occasione le due poker room oltre al tradizionale satellite della domenica (diventato con successo un torneo fisso nel palinsesto per quasi l’intero anno) hanno anche proposto un Gran Satellite che ha riscosso enorme successo di partecipanti!

250 mila euro garantiti

Grande attesa dunque per quella che dovrebbe essere l’edizione dei record per il Tana delle Tigri, l’evento made in Italy più longevo che si svolge principalmente nei casinò (ndr. l’evento realmente più longevo è “La notte degli Assi” che però è nato nei club italiani e mantiene tutt’ora principalmente questa caratteristica).

Inizialmente con un montepremi garantito per il solo Main Event di 200.000€ e poi aumentato a 250.000€, vista l’enorme affluenza confermata già nelle prime settimane dell’anno…il tutto con un buyin modico di 250€.

In programma due tornei “Warm Up”

Tra il Banco Casino ed il Tana delle Tigri esiste una collaborazione iniziata sin dall’apertura di questo casinò, stima e fiducia reciproca sono elementi importanti, tanto che di comune accordo è stato deciso di aumentare i giorni griffati Tana delle Tigri da 7 a 10 inserendo venerdì 28 aprile e sabato 29 aprile due tornei “Warm Up” con ulteriori 70.000€ GTD portando l’intero festival a garantire quasi 400.000€!

Vieni a scoprire Bratislava

Il Banco Casino ha la possibilità di far giocare a poker su oltre 60 tavoli, si giocherà a Cash Game h24 anche a livelli bassi, un seat non mancherà a nessuno…a Bratislava ci sono oltre 100 hotel, B&B, appartamenti in affitto.

Sono decine i voli che partono dall’Italia con arrivo agli aeroporti di Bratislava o maggiormente a Vienna (1 ora dal casinò)…chiunque anche last minute può organizzarsi e venire a giocare il più grande TANA delle TIGRI dal 2009 quando è nato!

Piw sarà presente con Report Live!

Noi di PIW ci saremo, vi racconteremo le giornate di poker attraverso editoriali e video, sulle nostre pagine sarà poi possibile seguire il tavolo finale in diretta streaming!

Per maggiori informazioni: Claudio De Seriis – Cell. +39 339 1988827 – e-mail: eventipoker@gmail.com