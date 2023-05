Tana delle Tigri Bratislava Day1C. Siamo arrivati al termine della terza giornata dal Casino Banco. Su 214 iscritti in questo day1c, passano al day 2 48 giocatori con un ottimo Marco Coronella il migliore della truppa con quasi 300K.

Va in archivio il day1C del €250 Main Event Tana delle Tigri Bratislava 2023, il primo day in cui si è iniziato a fare sul serio con 214 entries. Al termine della giornata abbiamo 48 players left con Marco Coronella chipleader a quasi 300K, ma molto vicino c’è il danese Mark Alexander Fredmark. Da segnalare anche l’ottima giornata di Pasquale Plevano che chiude in top-10.

