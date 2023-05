Tana delle Tigri Bratislava 2023 Day1 E/F/G. Giornata importante dal Banco Casino dove si giocheranno ben tre flight iniziali. Il primo è già in gioco, al via dal mezzogiorno. Nel pomeriggio si continuerà col day1F e in serata ci sarà anche un day1G in versione Fast.

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: inizia il primo flight di giornata

Da mezzogiorno si inizia subito a giocare dal Banco Casino di Bratislava, per il primo dei tre flight del venerdì per il €250 Main Event Tana delle Tigri. Subito presenti diversi giocatori noti, come Giorgio Silvestrin che ci riprova dopo la giornata di ieri in cui è stato eliminato. Vediamo subito presente e battagliera Monica Poggi che è sempre presente ai tornei della CDS Events, con i suoi compagni di “team”.

Al momento 85 iscritti, ma il numero sta salendo velocemente. Vediamo il programma completo della ricca giornata di poker live che ci attende da Bratislava questo venerdì.

10:00 Satellite Main Event €15

12:00 Main Event Day1E €250

15:00 Satellite Main Event Day1F €15

17:00 Main Event Day1F €250

20:00 Satellite Main Event €15

22:00 Main Event Day1G Fast

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: carrellata fotografica