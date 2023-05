Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G. Cambio sala al Casino Banco, ma stesso torneo, il Main Event del Tana delle Tigri che lancia il secondo flight di giornata, il day1F.

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: la situazione al day1E

Col primo flight del venerdì al €250 Main Event Tana delle Tigri Bratislava, iniziato a mezzogiorno, abbiamo raggiunto i 192 entries quando siamo nel corso del 12° livello (registrazioni tardive ancora aperte). Al momento si contano 100 players left esatti.

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: inizia il day1F

Al via anche il secondo flight di giornata, iniziato alle ore 17:00, e che al momento conta già 104 giocatori iscritti. Ai tavoli riconosciamo Riccardo Lacchinelli (che ci ferma subito per braggare il suo 3° posto al torneo di Padel, la Tiger Padel Cup, giocato mercoledì), ma anche Carlotta Maffini. Ecco una veloce carrellata fotografica, e a breve gireremo un video in sala per scovare altri giocatori impegnati ai tavoli.