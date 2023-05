Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G. Al via l’ultimo flight di questo lungo venerdì di poker live al Casino Banco dove continua il €250 Main Event Tana delle Tigri. Vediamo anche i numeri finali del day1E che era iniziato a mezzogiorno e si è da poco concluso.

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: concluso il primo flight del venerdì

199 iscritti al Day1E che ha chiuso la giornata da 18 livelli con 38 superstiti che si vanno ad aggiungere a quelli delle scorse giornate (e dei due flight ancora in corso oggi). Ecco il chipcount con ceco David Kristek chipleader.

Continua invece il Day1F su cui vi daremo aggiornamento più tardi nella notte, alla sua conclusione (al momento 207 entries, 119 players left).

Tana delle Tigri Bratislava Day1 E/F/G: iniziato anche il day1G

Al via anche l’ultimo flight del venerdì, il day1G che ha subito richiamato 48 giocatori ai tavoli, numeri destinati a salire anche qui. Si tratta di un day1 Fast, ovvero con livelli più veloci (15 minuti invece di 30). Ecco una carrellata di foto dal day1G, tra giocatori che ci riprovano (come Andrea Lazzaro o Giorgio Silvestrin) e anche nuovi arrivi importanti, come Alex Longobardi, il “Doge” che ritroviamo con piacere al Tana.